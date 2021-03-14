Ташкент, , 12:15 — REGNUM В Узбекистане при въезде в страну отменят экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу в аэропортах, на вокзалах и пограничных пунктах, сообщили 14 марта в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Данное решение было принято на заседании Республиканской специальной комиссии, состоявшемся 13 марта.

«С 15 марта в Узбекистане процедура экспресс-тестирования на антиген к коронавирусу в аэропортах, железнодорожных вокзалах и пограничных пунктах будет отменена», — сообщает источник.

В минздраве сообщили также о порядке, который вводится с 15 марта. Так, посетители, прибывающие в страну авиационным и железнодорожным транспортом, должны будут пройти ПЦР-тестирование на SARS-CoV-2 за 72 часа до регистрации на рейс и предъявить справку с отрицательным результатом.

Посетители, прибывающие автодорожным транспортом, также должны предъявить справку о прохождении ПЦР-тестирования с отрицательным результатом (за последние 72 часа). Если справка отсутствует, тогда они могут сдать экспресс-тест на антиген к SARS-CoV-2 в специальных клиниках и лабораториях на пограничных пунктах. В Узбекистан их впустят только с отрицательным результатом. Результаты тестирования должны быть на английском или русском языках.

« С 25 марта посетители из других стран будут допускаться в Узбекистан без экспресс-тестирования, если отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус получен в лабораториях, отвечающи х стандартам качества», — говорится в сообщении.

В связи с чем ответственные организации опубликуют список медицинских учреждений, которые проводят качественное и надежное тестирование за границей республики. В Узбекистане будут признаваться результаты тестов, сделанных в данных лабораториях (таковых не менее десяти в каждой стране).