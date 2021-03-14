Белгород, , 11:52 — REGNUM Ещё 93 носителя коронавируса выявлены в Белгородской области 14 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения 81 пациент, один человек скончался.

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В целом в Белгородской области подтверждён 32 771 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 28 460 человек, от осложнений при COVID-19 скончались 518 пациентов.

Госпитализированы в инфекционные госпитали 927 человек, из них 14 в тяжёлом состоянии на ИВЛ. На самоизоляции находятся 10 211 житель области.