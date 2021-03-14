Брянск, , 11:51 — REGNUM В Брянской области 14 марта подтверждены 80 случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления ещё 100 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлены 34 126 носителей инфекции. Справились с заражением и выздоровели 33 360 человек.

В лабораториях за стуки проверены 1 353 теста, всего выполнены 477 558 исследований.