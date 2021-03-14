Вашингтон, 14 марта, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Главную награду премии USC Scripter Award за лучшую киноадаптацию художественного произведения в 2020 году получила Хлоя Чжао за фильм «Земля кочевников». Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Цитата из к/ф «Земля кочевников». Реж. Хлоя Чжао. 2020. США, Германия Фрэнсис Макдорманд в роли Ферн

Премия USC Scripter Award вручается ежегодно с 1988 года. Эта награда присуждается авторам оригинального художественного произведения, а также сценаристам, адаптировавшим его для кинематографа.

Лучшей киноадаптацией 2020 года по версии USC Scripter Award признана драма «Земля кочевников». Главной награды были удостоены как Джессика Брудер — автор романа «Земля кочевников: выжить в Америке XXI века», так и Хлоя Чжао, написавшая на основе этого произведения сценарий для фильма.

В категории «Лучший сценарий для телеадаптации» победителем был признан Скотт Фрэнк, адаптировавший роман Уолтера Тевиса для мини-сериала «Ход королевы». За умершего в 1984 году писателя Уолтера Тевиса соответствующую награду получили его сын Уильям и дочь Джули.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте картина режиссёра Хлои Чжао «Земля кочевников» получила главную награду премии «Выбор критиков» (Critics' Choice Movie Awards).