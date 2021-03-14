Барселона, Испания, , 11:50 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Рональд Куман хотел бы видеть в составе своей команды бельгийского форварда миланского «Интера» Ромелу Лукаку. Об этом 14 марта сообщает журналист Франсеск Агиляр на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, нидерландский специалист предпочел бы видеть среди своих подопечных 27-летнего бельгийского футболиста, а не 20-летнего норвежского нападающего дортмундской команды «Боруссия» Эрлинга Холанда.

При этом накануне стало известно, что Холанд является главной транфсерной целью руководства «Барселоны» и оно готово продать ради этого нескольких своих игроков.

Отметим, в нынешнем сезоне Ромелу Лукаку сыграл в составе «Интера» в 25 матчах итальянской Серии А, отметившись в них 18 голами и восемью результативными передачами. Эрлинг Холанд выступил за дортмундскую «Боруссию» в 20 матчах немецкой Бундеслиги, забив в них 19 голов и отдав четыре голевых паса.