Москва, 14 марта, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Финансовый аналитик Андрей Кузнецов считает, что к концу апреля курс доллара США существенно снизится. Об этом он рассказал в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По мнению Кузнецова, в середине апреля доллар США несколько укрепит свои позиции и может вырасти до 75—76 рублей за доллар. Но к концу апреля, по словам аналитика, стоит ждать ослабления американской валюты до 71 рубля как минимум.

Аналогичная ситуация будет с евро, считает Кузнецов. Его пиковый курс к середине апреля достигнет 84,45 рубля и начнет снижаться.

Укрепление рубля связано прежде всего с ростом цен на нефтепродукты. Кроме того, в апреле начинается налоговый период и ожидаются выплаты по НДС.

Вместе с тем Кузнецов уверен, что российскому рублю мешают еще больше укрепиться западные санкции. Если бы их не было, то доллар бы стоил 67 рублей, а евро — 78 рублей.