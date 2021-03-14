Киев, , 11:49 — REGNUM Жителям Украины нужно прививаться от коронавирусной инфекции, заявил бывший президент Украины, депутат Рады, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя интервью своей супруги, врача по образованию Марины Порошенко «Громадському радио».

«Прививаться обязательно надо, — подчеркнула [супруга Петра Порошенко] Марина. И я с ней полностью согласен, потому что это — защита населения», — добавил он.

Вместе с тем бывший украинский президент отметил, что при том количестве вакцины, которая на сегодняшний день есть в стране цепь заболевания не будет разорвана «никогда». Он добавил, что для того, чтоб разорвать цепь передачи инфекции, необходимо за короткий срок привить не менее 80% населения.

«Присоединяюсь к жене и призываю центральную власть наконец осознать свою ответственность и защитить людей», — заключил он.

Напомним, 23 февраля в страну завезли 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Covishield индийского производства. По состоянию на 14 марта в рамках вакцинации было израсходовано 51 137 доз препарата.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что украинские медики массово отказываются прививаться вакциной от коронавирусной инфекции Covishield, завезенной на Украину. Он также процитировал критическое высказывание одного из врачей в адрес индийской вакцины, назвавшего завезенный в страну препарат «говном».