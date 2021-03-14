Манчестер, Великобритания, , 11:25 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своих подопечных над командой из Лондона «Фулхэм» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Его слова 14 марта приводит британская телерадиовещательная корпорация BBC.

«Отличная игра против команды, которая развита физически и имеет хорошие идеи. Это была важная победа для нас. Осталось восемь игр до конца чемпионата, и мы стали ближе к победе», — сказал он.

Также Гвардиола отметил, что у его команды в нынешнем сезоне хорошая динамика и она не проседает, и напомнил, что у «МС» теперь впереди два важных матча — в Лиге чемпионов и в Кубке Англии.

«Забить было важным для Агуэро. Забивать голы — это для него и для Габриэля Жезуса. Вся команда была великолепна. Победы помогают выиграть следующую игру. В следующей игре нет другого варианта. Мы сделаем всё возможное и постараемся преуспеть, чтобы пройти в следующий этап», — добавил главный тренер «МС».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «Манчестер Сити» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 28-го тура АПЛ со счетом 3:0.