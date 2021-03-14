Москва, , 11:07 — REGNUM Памятники архитектуры и культурного наследия ЮНЕСКО «Золотого кольца России» будут адаптированы для слабовидящих людей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Установка уличных тактильных моделей памятников будет проводиться в рамках проекта «Особый взгляд на «Золотое кольцо». Тактильные модели, которые помогут слабовидящим людям познакомиться с памятниками архитектуры, будут установлены у объектов культурного наследия во Владимире, Суздале, Ярославле, Костроме, Иванове, Ростове Великом, Сергиевом Посаде и Переславле Залесском.

Заместитель Министра культуры России Ольга Ярилова рассказала, что сейчас составляется список объектов, которые будут оснащены тактильными моделями в первую очередь. Ожидается, что они будут установлены к 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года учёные из Новосибирска представили программное обеспечения, которое позволяет преобразовывать электронные географические карты в тактильные, пригодные для использования слабовидящими людьми.

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