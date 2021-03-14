Шарлотт, США, , 11:25 — REGNUM Баскетбольный клуб «Шарлотт Хорнетс» переиграл команду «Торонто Рэпторс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Спектрум-центр» в Шарлотт и закончилась со счетом 114:104 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл, который остановился в шаге дабл-дабла с 23 очками и девятью подборами.

У «Торонто» самым результативным оказался разыгрывающий Кайл Лоури, сумевший набрать во встрече 19 очков.

Отметим, в следующем матче «Шарлотт», одержавший третью победу подряд, 16 марта сыграет с клубом «Сакраменто Кингз». «Торонто» потерпел четвертое подряд поражение и 15 марта встретится с командой «Чикаго Буллз».