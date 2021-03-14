Скопье, , 16:01 — REGNUM В пятницу, 12 марта пост главы Верховного суда Северной Македонии заняла этническая албанка Беса Адеми.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, выступая перед членами Судебного совета Адеми заявила, что она хорошо осознает, с какими вызовами ей придется столкнуться, однако правовое государство нуждается в полноценной функционирующей судебной системе. Своими приоритетами новая председательница Верховного суда назвала осуществление правосудия, а также защиту прав и свобод человека.

Адеми заявила, что берет на себя обязательство вернуть доверие граждан к судебной системе.

Адеми была избрана на пост главы Верховного суда 12 февраля 2020 года и принесла присягу через месяц, 12 марта 2020 года.

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