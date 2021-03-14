, 10:56 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 13 марта сообщили о том, что за сутки в результате исследования 4373 образцов в стране выявили 1031 носителя коронавируса. Это самый высокий результат за последние два месяца. Еще 241 человек выздоровел.

По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 12 107 случаев заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 3300 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 20 — за последние сутки. 97 166 пациентов выздоровели.

Лечение в стране проходит 11 641 человек — достигнув уровня в шесть тысяч, это число вновь стало возрастать. Рост числа выявленных случаев заражения связывают с распространением «британского» штамма коронавируса.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по всей стране был введен комендантский час. Прибывающие из Африки помещаются на обязательный карантин.

В среду, 10 марта, в стране началась вакцинация лиц, проживающих в домах престарелых, и бездомных российской вакциной «Спутник V».