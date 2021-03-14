Бишкек, , 10:58 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 32 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщили 14 марта в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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86 850 случаев инфицирования подтвердили в республике с начала пандемии. 83 836 инфицированных выздоровели (27 за сутки), 1481 умер (один человек за сутки).

На данный момент 593 человека получают лечение: 343 — в условиях стационаров, 250 — амбулаторно.

С начала пандемии в Киргизии подтвердили 4207 случаев заражения SARS-CoV-2 среди медработников, 4195 из них выздоровели.

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Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущие сутки в республике подтвердили 63 случая заражения коронавирусом.