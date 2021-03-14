Приштина, , 10:58 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 13 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 3142 образцов в крае выявили 578 носителей коронавируса. Ещё 470 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлены 76 688 случаев заражения коронавирусом. 64 362 пациента уже здоровы. 1696 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли восемь пациентов с COVID-19. Лечение проходят 10 630 человек. Наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения КосовоНасер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

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