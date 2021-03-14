Нью-Йорк, США, , 10:55 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» переиграл команду «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась со счетом 100:95 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи защитник «Бруклина» Джеймс Харден, который оформил в матче трипл-дабл с 24 очками, десятью подборами и десятью результативными передачами.

У «Финикса» самым результативным оказался легкий форвард Джерами Грант, сумевший набрать во встрече 22 очка.

Отметим, в следующем матче «Бруклин», одержавший четвертую победу подряд, 16 марта сыграет с клубом «Нью-Йорк Никс». «Детройт» потерпел третье подряд поражение и в этот же день встретится с командой «Сан-Антонио Спёрс».