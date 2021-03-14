Минск, , 10:55 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу поздравление в связи с 45-летием архиерейской хиротонии (рукоположенния). Текст поздравления белорусского лидера был опубликован 14 марта его пресс-службой.

По словам Лукашенко, православная церковь на протяжении веков является »нравственным и моральным ориентиром для миллионов верующих», а также — «объединяющей силой». Кроме того, православная церковь по словам президента Белоруссии «вдохновляет на созидательный труд».

По слова белорусского лидера, в лице патриарха Кирилла РПЦ обрела «мудрого наставника и пастыря, все слова и поступки которого являются примером глубокой духовности и самоотверженного служения людям».

» Ваше многолетнее участие в решении сложнейших вопросов современности помогает находить пути к уважительному диалогу и конструктивному сотрудничеству, способствует достижению социального благополучия и стабильности», — источник. Ваше многолетнее участие в решении сложнейших вопросов современности помогает находить пути к уважительному диалогу и конструктивному сотрудничеству, способствует достижению социального благополучия и стабильности», — сообщает

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По словам Лукашенко Белоруссия признает и высоко ценит вклад патриарха Кирилла «в дело сохранения мира, укрепления духовной связи и братской дружбы народов обеих стран».

Александр Лукашенко пожелал главе РПЦ «доброго здоровья, неисчерпаемой энергии, долгих и плодотворных лет жизни, чтобы его труды и молитвы и в дальнейшем продолжали нести веру, надежду, любовь и мудрость сердцам и душам православных христиан всего мира».

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Напомним, в интервью, опубликованном 7 января, патриарх Кирилл призвал белорусские власти решать имеющиеся в стране вопросы, подчеркнув, что нельзя в «долгий ящик» откладывать то, что «вызывает несогласие и напряжение в обществе».

Отметим, 14 марта 1976 года патриарх Кирилл (на тот момент еще будущий предстоятель Русской православной церкви) стал епископом Выборгским. В 1988 году он был назначен архиепископом Смоленским и Калининградским, а с 13 ноября 1989 года по 2009 год был председателем Отдела внешних церковных связей. 25 февраля 1991 был возведен в сан митрополита. 1 февраля 2009 года митрополит Кирилл стал патриархом Московским и Всея Руси.