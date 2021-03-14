Пекин, , 10:37 — REGNUM Совокупная мощность ветряных электростанций во всём мире, введенных в эксплуатацию в 2020 году, стала рекордной за всю историю. Об этом сообщает газета The Guardian.

По оценкам экспертов, совокупная мощность запущенных в 2020 году ветряных электростанций составила почти 100 ГВт. В сравнении с 2019 годом этот показатель вырос на 60%.

Абсолютным лидером по числу запущенных электростанций стал Китай. Общая мощность запущенных в прошлом году китайских береговых и морских ветряных электростанций составила около 58 ГВт. Таким образом, в 2020 году только в Китае запустили столько же ветряных электростанций (по мощности), сколько во всём мире в 2019 году.

Также значительный прирост мощности мировой сети ветряных электростанций пришёлся на США. В 2020 году там запустили новые ветряные электростанции совокупной мощностью 16,5 ГВт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале правительство Дании представило проект создания искусственного острова в Северном море для строительства ветряной электростанции.