Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе, американский боксер Рой Джонс выразил свои соболезнования в связи с кончиной другого боксера из США, абсолютного чемпиона мира по боксу Марвина Хаглера. Запись советующего содержания размещена на странице Джонса в соцсети Instagram.

«Моё сердце принадлежит семье легенды, научившей меня истинному значению слова «последовательность». Его будет не хватать», — напиал в своем сообщении бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Марвин Хаглер умер в возрасте 66 лет.

Напомним, с 1980 по 1987 год Хаглер был абсолютным чемпионом мира в среднем весе. Всего он провёл на профессиональном ринге 67 боёв, в которых одержал 62 победы (2 — нокаутом), потерпел три поражения и ещё два боя завершились вничью.