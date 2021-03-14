Москва, 14 марта, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Налоговые органы Российской Федерации с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Власти пошли на это для повышения контроля за денежными потоками граждан и предприятий. Предполагается, что это позволит сделать некоторые выводы об объеме незадекларированных доходов как физических, так и юридических лиц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная налоговая служба

Банки должны будут в течение трех дней со дня получения запроса предоставлять налоговым органам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствами, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцом подписи и оттиска печатей.

Также банки обязаны будут предоставлять налоговикам информацию о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период. Информация может предоставляться как в электронном виде, так и на бумажном носителей.

Самое главное, что данное нововведение дает право налоговым органам запрашивать всю эту информацию и вне камеральных проверок.

Эксперты отмечают, что, конечно, данные нововведения не могут обрадовать тех, кто пытается уклониться от уплаты налогов. Но в целом существенного перетока физических и юридических лиц в наличные эксперты не ожидают.