Лондон, , 10:35 — REGNUM Поставки вакцины от COVID-19 британо-шведской компания AstraZeneca в Европейский союз частично задерживаются из-за того, что завод по производству такого рода препаратов в Нидерландах, который указан в контракте, на данный момент не передал Брюсселю ни одной дозы вакцины. Об этом 14 марта сообщает газета Financial Times.

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По информации издания, завод в городе Лейден (Нидерланды) указывается в контракте в качестве одного из главных производителей действующего вещества вакцины, как и предприятие в бельгийском Сенеф. При этом ранее глава AstraZeneca Паскаль Сорио рассказал, что действующее вещество препарата производится в Бельгии и Нидерландах и разливается в ампулы в Италии и Германии.

Также указывается, что завод в Лейдене, находящийся под управлением субподрядчика — компании Halix, по плану должен произвести как минимум 5 млн доз и поставлять их в ЕС. Однако, по информации FT, несмотря на то, что вакцины производятся на данном предприятии, у последнего еще нет разрешения на поставки препарата от Европейского агентства лекарственных средств (EMA). По информации источников газеты, на данный момент компания AstraZeneca еще не предоставила регулятору все необходимые данные.

Кроме того, добавляется, что представитель AstraZeneca отметил, что «одобрение объекта со стороны EMA по-прежнему идет согласно первоначальными планам».

Отметим, в настоящее время в Евросоюзе централизованно разрешены для использования вакцины от компаний COVID-19 Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.