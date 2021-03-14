Миасс, Челябинская область, , 10:07 — REGNUM В Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» завершился этап Кубка мира по фристайлу. Победителями стали среди женщин Фанни Смит из Швейцарии, а среди мужчин — Рис Хоуден из Канады, сообщает региональное минспорта.

Второе и третье места среди мужчин заняли представители Японии и Швейцарии, а среди женщин — Швеции и Австрии. Российские спортсмены остались без медалей.

Соревнования проходили 12 и 13 марта уже в пятый раз подряд. В финальные заезды смогли пробиться пять спортсменов из России, в том числе два южноуральца — Игорь Омелин и Анастасия Чирцова.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отмечает, что проведение этапа Кубка мира по «ски-кросс» на Южном Урале уже стало традицией. «Я буду работать над тем, чтобы эти соревнования проводились ежегодно», — заверил глава региона.