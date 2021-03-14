Финикс , США, , 10:24 — REGNUM Баскетбольный клуб «Индиана Пэйсерс» переиграл команду «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Финикс Санз Арена» в Финиксе и закончилась со счетом 111:122 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Индианы» Малкольм Брогдон, который набрал за игру 25 очков. Его коллега по клубу — литовский форвард Домантас Сабонис — оформил в матче трипл-дабл с 22 очками, 13 подборами и десятью результативными передачами.

У «Финикса» самым результативным оказался защитник Девин Букер, сумевший набрать во встрече 20 очков.

Отметим, в следующем матче «Индиана», которая проиграла две предыдущие встречи, 16 марта сыграет с клубом «Денвер Наггетс». «Финикс» этим поражением прервал свою победную серию из пяти подряд матчей и в этот же день встретится с командой «Мемфис Гриззлиз».