Москва, , 10:05 — REGNUM При использовании голосового помощника не стоит разглашать финансовую информацию и другие личные данные. Об этом сообщил руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян агентству «Прайм».

Эксперт объяснил, что при разработке голосовых помощников специалисты в первую очередь руководствуются эффективностью программы в распознавании речи. При этом вопросы безопасности обрабатываемых данных отходят на второй план.

Закарян напомнил, что ещё недавно компании Apple и Google записывали все разговоры, ведущиеся в присутствии голосового помощника. При этом помощник обрабатывал речь даже в неактивном режиме, чтобы моментально среагировать на команду. Сейчас все популярные голосовые помощники поддерживают функцию отключения передачи голосовых данных, однако доступ к устройству с таким помощником могут получить злоумышленники.

«Таким образом, ваши личные данные уже совершенно точно попадут не в те руки, а всё, что вы успели сказать помощнику, может быть использовано против вас», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что при использовании голосового помощника стоит вести себя как при публичном разговоре. Поэтому стоит избегать разглашения финансовой и другой конфиденциальной информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов заявил, что интернет-сервисы по преобразованию аудиозаписей в текст могут использовать собираемые данные в рекламных целях.

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