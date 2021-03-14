Донецк, , 10:10 — REGNUM Украинская армия за сутки дважды нарушила перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 14 марта в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

В ходе атаки вооруженные силы Украины выпустили четырнадцать единиц боевых припасов. Под обстрелами оказались населенные пункты Донецк («Вольво-Центр») и Ленинское. Боевики ВСУ атаковали ДНР из гранатометов РПГ и АГС.

На данный момент информация о жертвах среди мирных граждан и разрушениях инфраструктуры не поступала.

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Напомним, в предыдущие сутки боевики ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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