Донецк, 14 марта 2021, 10:10 — REGNUM Украинская армия за сутки дважды нарушила перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 14 марта в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.
В ходе атаки вооруженные силы Украины выпустили четырнадцать единиц боевых припасов. Под обстрелами оказались населенные пункты Донецк («Вольво-Центр») и Ленинское. Боевики ВСУ атаковали ДНР из гранатометов РПГ и АГС.
На данный момент информация о жертвах среди мирных граждан и разрушениях инфраструктуры не поступала.
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Напомним, в предыдущие сутки боевики ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.
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