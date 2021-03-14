Элиста, , 09:56 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 14 марта.

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С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 306 жителей Калмыкии.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Калмыкии расследуют дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после смерти трёх постояльцев Городовиковского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

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