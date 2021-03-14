14 марта 2021 | Время чтения 3 мин

В Закавказье может обостриться битва за христианское наследие, что будет толкать внешних и внутренних игроков к определенным превентивным мерам. Так что может быть и так, что археологические находки в Закатальского района в Азербайджане являются всего лишь зарницей будущей грозы.

Станислав Тарасов, , 10:54 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Когда на грузинском сайте Reportiori. ge со ссылкой на агентство «Мтавари» появилось сообщение о том, что несколько дней назад в селе Фалдарлы Закатальского района в Азербайджане (вблизи азербайджано-грузинской границы) был обнаружен клад с «большим количеством золота и других сокровищ», эта новость первоначально вызвала интерес чисто познавательный. В Закавказье ежегодно в руки ученым попадают десятки новых артефактов, позволяющих прикоснуться к древности и пролить свет на загадки, которые тысячелетиями оставались неразгаданными. Однако не все находки носят сенсационный характер. Так могло бы случиться и на сей раз, если бы не определенные обстоятельства.

Азербайджанская сторона официально не подтвердила факт обнаружения клада в селе Фалдарлы, признав лишь то, что на месте проводятся «какие-то земляные работы». Хотя «Мтавари» со ссылкой на источники в МИД Грузии утверждает обратное. Но главное в другом. «Наши местные жители требуют, чтобы к раскопкам были привлечены и грузинские археологи, — пишет агентство, — так как могут быть стерты или вообще уничтожены исторические следы, а речь идет о большой исторической находке». Особого внимания заслуживает и сайт Reportiori. ge, который часто размещает материалы грузинских историков, активно полемизирующих со своими азербайджанскими коллегами не только относительно грузинского христианского наследия, но и географии его распространения. В Тбилиси возмущаются тем, что в Баку «по-дружески советуют смириться с «реальностью», не претендовать на «чужие» земли, а довольствоваться лишь «своими».

Между тем Тбилиси негласно отказывается считать азербайджанским так называемый Закатальский округ, созданный русской властью на территории бывших Джаро-Белоканских вольных обществ и Илисуйского султанства. Грузинские историки исходят из того, что эта территория с XI до начала XVII века временами входила в состав Грузии, хотя и являлась исторической областью Кавказской Албании. В контекст этой дискуссии вписывается и обострившаяся в последнее время проблема принадлежности расположенного в зоне азербайджано-грузинской границы монастырского комплекса Давид-Гареджи, который азербайджанские историки называют албанским монастырем «Кешикчи». Вот почему бакинский портал Haggin. az решил выступить по поводу клада в Закатальском районе со специальным комментарием, в котором задался вопросами о причинах «волнения в МИД Грузии» и требований «привлечь к раскопкам грузинских специалистов».

Монастырский комплекс Давид Гареджи (сс) Peter

Многое в этом сюжете скрыто под ковром. Эксперты связывают это с проблемой демаркации грузино-азербайджанской границы. Так, в конце августа 2020 года прокуратура Грузии сообщала о возбуждении уголовного дела «в связи с передачей Азербайджану части территории страны». Такие заявления связывались с обнаружением Тбилиси каких-то новых картографических материалов, которые были переданы МИД Азербайджана. В этой связи грузинский политик Гия Вольский говорил, что «переговоры по границе с Азербайджаном не велись на должном высоком профессиональном уровне, чтобы защитить интересы грузинского государства». Кстати, спор совпал с очередным обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, что вызвало множество вопросов. А с чем сейчас вызвано раздувание истории вокруг клада в Закатальском районе? Может быть, с итогами второй карабахской войны и возникшим в регионе тактическим альянсом России и Турции?

Не исключено, что определенные силы в Грузии решили поставить онтологическую дилемму — или быть с Россией, Турцией и Азербайджаном против Запада, или быть с Западом против данного альянса. Идеологический концепт понятен, и он будет играть роль при определении дальнейшего вектора развития и перспектив всего региона. Формула здесь может видеться таковой: «альянс трех авторитарных политиков — президента России Владимира Путина, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева» в противовес «демократическому христианскому альянсу» Тбилиси и Еревана в пользу Запада. Все как в начале 1920-х годов, когда председатель меньшевистского правительства Ной Жордания заявлял, что «Грузии нельзя отрываться от Европы и попадать в когти фанатиков Азии».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Грузии Саломе Зурабишвили President.gov.ge

В этом контексте находят свое объяснение и нынешняя битва за христианское наследие Закавказья, и некоторые нюансы грузинской политики в выстраивании регионального курса. Так что может случиться и так, что археологические находки в Закатальском районе в Азербайджане являются всего лишь зарницей будущей грозы.