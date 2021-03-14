Элиста, , 09:44 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 14 марта.

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В настоящее время число заболевших COVID-19, которым потребовалась госпитализация, составляет 446 человек. 15 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. По данным на 14 марта, на самоизоляции по месту жительства остаются 2 988 человек.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 19 532 жителя Калмыкии. Выписаны с выздоровлением 18 618 пациентов.

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