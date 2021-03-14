Москва, 14 марта 2021, 09:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравления супруге первого президента России Наине Ельциной. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 14 марта, на официальном сайте президента РФ.
Сегодня Наине Ельциной исполнилось 89 лет.
«Уважаемая Наина Иосифовна! С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес», — пишет Владимир Путин.
Российский лидер отметил широкую просветительскую и общественную деятельность Ельциной, которая, по словам Путина, заслуживает самого глубокого уважения. Президент напомнил об активной работе Ельциной в попечительском совете Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина.
По мнению Путина Ельцина щедро наделена ценными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью. Она всегда внимательна к людям и стремится поддержать тех, кто нуждается в помощи.
Путин пожелал Ельциной здоровья и успехов в реализации намеченных планов.
Напомним, что Ельцина принимает активное участие в работе Президентского центра Бориса Ельцина (так называемый Ельцин-центр), который расположен в Екатеринбурге. Данный центр ведет активную пропаганду положительного образа первого президента России и периода его правления в 90-х XX века.