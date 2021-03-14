Москва, 14 марта, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравления супруге первого президента России Наине Ельциной. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 14 марта, на официальном сайте президента РФ.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и Наина Ельцина. 2017

Сегодня Наине Ельциной исполнилось 89 лет.

«Уважаемая Наина Иосифовна! С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес», — пишет Владимир Путин.

Российский лидер отметил широкую просветительскую и общественную деятельность Ельциной, которая, по словам Путина, заслуживает самого глубокого уважения. Президент напомнил об активной работе Ельциной в попечительском совете Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина.

По мнению Путина, Ельцина щедро наделена ценными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью. Она всегда внимательна к людям и стремится поддержать тех, кто нуждается в помощи.

Путин пожелал Ельциной здоровья и успехов в реализации намеченных планов.

Напомним, что Ельцина принимает активное участие в работе Президентского центра Бориса Ельцина (так называемый Ельцин-центр), который расположен в Екатеринбурге. Данный центр ведет активную пропаганду положительного образа первого президента России и периода его правления в 90-х годах XX века.