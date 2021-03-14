Шеффилд, Великобритания, , 09:41 — REGNUM Главный наставник футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед» Крис Уилдер покинул занимаемый им пост. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба команды из Шеффилда.

Уточняется, что специалист покинул клуб по обоюдному согласию сторон после того, как он проработал на данном посту почти пять лет.

«Работа главным тренером «Шеффилд Юнайтед» была особенным путешествием, и я никогда его не забуду. Я был очень рад, что мне представилась такая возможность в 2016 году, и был очень рад успеху, которого мы добились, включая два повышения в классе и наивысшее место для клуба в истории английской Премьер-лиги», — приводит пресс-служба слова Уилдера.

Также он поблагодарил всех, кто внес вклад в достижения клуба в этот период и в том числе футболистов, персонал команды и ее болельщиков.

Отметим, Крис Уилдер стал главным тренером «Шеффилда» в 2016 году и смог в течение трех лет вывести команду из Лиги 1, третьего по значимости дивизиона английского футбола, в АПЛ.