Ростов-на-Дону, , 09:37 — REGNUM В ночь на 14 марта в Ростове-на-Дону на территории одного из дачных посёлков вспыхнул пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

О пожаре в садоводческом товариществе «Красный садовод» стало известно примерно в 01:00 мск. Загорелся двухэтажный жилой дом и надворная постройка. Спасатели эвакуировали 12 человек.

К месту происшествия прибыли более 50 человек и 15 единиц техники. Спустя четыре часа огонь был потушен. Площадь возгорания составила 150 кв. метров. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.