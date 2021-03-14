Челябинск, , 09:35 — REGNUM В Челябинской области за 13 марта было выявлено 138 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии на Южном Урале обнаружили уже 54 328 заразившихся. Выздоровели пока 47 069.

Больных COVID-19 насчитывается 5028 человек и эта цифра ежедневно снижается. Кроме того, за сутки подтвердили смерть десяти граждан с коронавирусом, из которых семеро скончались от ковида.