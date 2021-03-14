Киев, 14 марта 2021, 09:42 — REGNUM 9012 новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали на Украине за сутки, сообщил 14 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
С начала пандемии инфицирование коронавирусом на Украине подтвердили у 1 460 756 человек, 1 222 516 из них выздоровели (2743 за сутки), 28 303 — умерли (145 за сути).
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»
За сутки в медицинские учреждения госпитализировали 4216 пациентов с диагнозом «COVID-19».
Напомним, в предыдущие сутки на Украине выявили более 13 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.
Читайте также: Доктор Комаровский рассказал, как он понял, что заразился коронавирусом