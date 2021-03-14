Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс успешно завершили работы в открытом космосе за бортом Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астронавты совершили выход в открытый космос 13 марта. Гловер и Хопкинс выполнили ряд задач по обслуживанию системы охлаждения станции и средств связи. Также они провели техобслуживание платформы Columbus Bartolomeo Европейского космического агентства.

Работы за бортом продлились 6 часов 47 минут. Этот выход в открытый космос стал 237-ым для членов экипажа МКС. К настоящему времени в общей сложности члены экипажа МКС провели в открытом космосе 62 дня, 3 часа и 54 минуты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов в открытый космос с борта МКС. Ожидается, что для стыковки в состав МКС новых модулей «Наука» и «Причал» потребуется не менее семи выходов.