Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Власти США более месяца пытаются выйти на связь с руководством Корейской Народно-Демократической Республики, однако все попытки пока безуспешны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации.

Напомним, что предыдущий президент США Дональд Трамп пытался наладить отношения с КНДР, и даже лично встречался с лидером Северной Кореии Ким Чен Ыном. Попытки эти оказались безрезультатными, так как США просто требовали от КНДР одностороннего разоружения без каких-либо гарантий. В итоге власти КНДР вышли из переговорного процесса.

С приходом к власти в США Джо Байдена, было объявлено о пересмотре американской политики в отношении КНДР. С тех пор, в течение месяца, власти США пытаются установить связь с руководством КНДР, но пока безуспешно.

«Чтобы снизить риск эскалации, мы с середины февраля обращались к властям КНДР по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке. До настоящего момента мы не получили ответа из Пхеньяна», — сообщили в администрации США.