Лас-Вегас, США, , 09:58 — REGNUM Бой между американским бойцом смешанного стиля (ММА) Белалом Мухаммадом и представителем Британии Леоном Эдвардсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 187 (UFC Vegas 21) в Лас-Вегасе был признан несостоявшимся. Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поединок признали несостоявшимся после того, как британский спортсмен на 18-й секунде первого раунда попал сопернику пальцем в глаз, и американец в результате не смог продолжать бой.

Отметим, это первый признанный несостоявшимся бой в активе 29-летнего Эдвардса при 18 победах при трех поражениях. У 32-летнего Мухаммада также один несостоявшийся поединок, 18 побед при три поражения.