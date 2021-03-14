Киев, 14 марта 2021, 10:01 — REGNUM О возможности обострения боевых действий в Донбассе и нанесении ударов по Киеву и военным частям, расположенным на территории Украины, заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в эфире телеканала OBOZREVATEL.
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Он также добавил, что в последнее время якобы стали появляться сообщения, в том числе даже от «немного неофициальных лиц Российской Федерации» о том, что в случае обострения «будут нанесены удары и по Киеву и по частям нашим, которые находятся в глубине территории».
Грымчак также допустил и возможность «провокаций» на украинских военных складах.
На вопрос журналиста, может ли российская сторона использовать авиацию он ответил, что это возможно в теории, так, как это будет уже «прямое военное вторжение». Он пояснил, что «авиация в список миротворческих организаций не входит», кроме некоторых вертолетов, которые перевозят продукты.
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Напомним, в апреле 2014 года официальный Киев начал гражданскую войну в Донбассе (так называемая АТО), которая длится по настоящее время. При этом представители официального Киева на протяжении семи лет утверждают, что Россия якобы является стороной военного конфликта в Донбассе и вооруженные силы Украины, обстреливая Донецкую и Луганскую Народные Республики, якобы воюют с российской армией. Никаких доказательств «присутствия» российских войск в Донбассе за семь лет Киев так и не предоставил. Вместе с тем Россию на Украине называют «страной-агрессором». Подчеркнем, за последние месяцы в украинских средствах массовой информации, подпитывающих антироссийскую пропаганду Киева, стали снова появляться заявления о возможном «вторжении» российских войск и полномасштабных военных действиях в Донбассе.
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