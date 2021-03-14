Киев, , 10:01 — REGNUM О возможности обострения боевых действий в Донбассе и нанесении ударов по Киеву и военным частям, расположенным на территории Украины, заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в эфире телеканала OBOZREVATEL.

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«Т о, что обострение возможно, если честно, то такие ожидания были каждый раз после окончания зимы. Условно говоря пути подсохли, можно будет рассчитывать, что обострение будет… Насколько я знаю, наши войска тоже готовятся для того, что б если будет какая-то провокация, на нее отвечать», — сказал он.

Он также добавил, что в последнее время якобы стали появляться сообщения, в том числе даже от «немного неофициальных лиц Российской Федерации» о том, что в случае обострения «будут нанесены удары и по Киеву и по частям нашим, которые находятся в глубине территории».

Грымчак также допустил и возможность «провокаций» на украинских военных складах.

«В 2014 году на территории Российской Федерации нашей разведкой было зафиксировано несколько подразделений, в которых техника была окрашена в цвета [ миротворческ ой миссии] ООН. То есть фактически эти подразделения готовились зайти как миротворцы на территорию Украины. Тогда не сложилось, а сегодня такой вариант возможен… Они хотят зайти именно как миротворцы… хотя и без согласия Украины», — добавил он.

На вопрос журналиста, может ли российская сторона использовать авиацию он ответил, что это возможно в теории, так, как это будет уже «прямое военное вторжение». Он пояснил, что «авиация в список миротворческих организаций не входит», кроме некоторых вертолетов, которые перевозят продукты.

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Напомним, в апреле 2014 года официальный Киев начал гражданскую войну в Донбассе (так называемая АТО), которая длится по настоящее время. При этом представители официального Киева на протяжении семи лет утверждают, что Россия якобы является стороной военного конфликта в Донбассе и вооруженные силы Украины, обстреливая Донецкую и Луганскую Народные Республики, якобы воюют с российской армией. Никаких доказательств «присутствия» российских войск в Донбассе за семь лет Киев так и не предоставил. Вместе с тем Россию на Украине называют «страной-агрессором». Подчеркнем, за последние месяцы в украинских средствах массовой информации, подпитывающих антироссийскую пропаганду Киева, стали снова появляться заявления о возможном «вторжении» российских войск и полномасштабных военных действиях в Донбассе.

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