Денвер, США, , 10:07 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» уверенно переиграл команду «Денвер Наггетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере и закончилась со счетом 103:116 в пользу гостей.

Наиболее результативным игроком встречи стал сербский центровой «Далласа» Никола Йокич, который оформил в матче дабл-дабл с 26 очками и 11 результативными передачами.

У «Денвера» самым результативным оказался литовский форвард Кристапс Порзингис, сумевший набрать во встрече 25 очков.

Отметим, в следующем матче «Даллас», который проиграл предыдущую встречу, 16 марта сыграет с клубом «Лос-Анджелес Клипперс». «Денвер» этим поражением прервал свою победную серию из пяти подряд матчей и в этот же день встретится с командой «Индиана Пэйсерс».