Москва, , 09:07 — REGNUM Специалисты холдинга «Росэлектроника» завершили модернизацию суперкомпьютера «Фишер», установленного в Объединённом институте высоких температур РАН. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Суперкомпьютер «Фишер» был введён в эксплуатацию в 2019 году. Он стал первым суперкомпьютером, созданным на основе российской коммутируемой сети «Ангара».

При запуске пиковая производительность «Фишера» составляла 13,5 терафлопс, а сам компьютер состоял из 24 вычислительных узлов. После модернизации количество вычислительных узлов было увеличено до 44, а пиковая мощность превысила 100 терафлопс.

«Благодаря модернизации значительно возросла скорость выполняемых операций. Это дает новые возможности для обработки больших данных, обучения нейронных сетей, моделирования характеристик новых изделий и т.д.» — отметил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения ввели в эксплуатацию суперкомпьютер «Центр», предназначенного для моделирования испытаний оружия и боеприпасов.

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