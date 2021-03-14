Филадельфия, США, , 09:12 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэипталз» переиграл команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии, и закончилась в пользу гостей со счетом 4:5.

Голами в составе победителей отличились Даниэль Спронг (5-я минута), шведский нападающий Карл Хагелин (14-я), Ник Дженсен (24-я) российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин (34-я, в большинстве), который также отдал в матче одну результативную передачу, и Ник Дауд (45-я).

У «Флайерз» забитые голы на счету Джеймса ван Римсдайка (23-я), Нолана Патрика (26-я), Шейна Гостисбера (56-я, в большинстве) и Клода Жиру (58-я, при игре 6×5).

Ещё один российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился в игре одной результативной передачей, российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов смог отразить 28 из 32 бросков по своим воротам. Их одноклубник — российский защитник Дмитрий Орлов, а также российский защитник «Флайерз» Иван Проворов не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, этой победой «Вашингтон» увеличил свою победную серию до четырех игр подряд поражений и в следующем матче 16 февраля сыграет с клубом «Баффало Сэйбрз». «Филадельфия», потерпевшая второе подряд поражение, в этот же день встретится с командой «Нью-Йорк Рейнджерс».