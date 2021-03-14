Москва, 14 марта, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Российской Федерации по состоянию на 12 марта прививка от коронавируса была поставлена более чем 7 миллионам человек. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-кaнaла «Соловьев. Live».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса в России

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«Прививку получили уже 7 млн, нaверное, соответственно, людей в нашей стрaне и не только у нaс», — сказал Гинцбург.

Стоит отметить, что российские власти до сих пор не публикуют централизованной статистики по вакцинации от коронавируса. Периодически высшие должностные лица называют те или иные цифры. Так, в начале марта президент России Владимир Путин говорил, что два миллиона граждан РФ получили уже две прививки от коронавируса, только одну дозу получили также примерно два миллиона.

Согласно информации в базе данных Our World in Data, по состоянию на 12 марта в России вакцинированы от коронавируса 7,45 млн человек. Таким образом, Россия находится на девятом месте в мире по количеству вакцинированных граждан. Первое место тут занимают США, где вакцинированы 101,1 млн человек. Далее идет Китай (52,5 млн человек), Индия (28,2 млн человек).