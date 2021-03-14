Лондон, , 08:40 — REGNUM В Великобритании комитетом по вопросам обороны Палаты общин парламента подготовил доклад с прогнозами возможных исходов военного противостояния вооруженных сил Соединенного королевства с российской армией. Доклад опубликован сегодня, 14 марта.

Согласно выводам авторов доклада, противостояние бронетанковых подразделений в случае вооруженного конфликта с Россией для Великобритании, с очень большой долей вероятности закончится однозначным поражением.

Авторы доклада указывают, что, конечно, британские солдаты одни из лучших в мире, но к большому сожалению, воевать с русскими им бы пришлось с использованием устаревшей бронетехники.

«Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха», — указано в докладе.

В рамках участия в сухопутных силах военного блока НАТО нынешнее состояние бронетанковых сил Великобритании не позволит ей эффективно сдерживать Россию. Чтобы перевооружить и модернизировать британские бронетанковые силы понадобиться как минимум четыре года и это при достаточном финансировании. Столь существенное отставание произошло из-за того, что британское командование оказалось неспособным принять решение, и использовало непроверенные технологии в модернизации парка бронетехники.

Данный доклад был опубликован в преддверии публикации комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, которая состоится 16 марта.

Стоит отметить, что Великобритания начала относительно крупную программу перевооружения — на ближайшие четыре года на эти цели выделено 80 млрд фунтов стерлингов.