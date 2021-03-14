Москва, , 08:40 — REGNUM Самым продаваемым в России автомобилем в категории кроссоверов и внедорожников за последние 10 лет стала модель Renault Duster. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Эксперты проанализировали объёмы продаж автомобилей сегмента SUV в России в период с 2011 по 2020 год включительно. Возглавила рейтинг продаж модель Renault Duster, реализованная за этот период в количестве 451,1 тыс. штук.

Вторую строчку рейтинга с объёмом продаж 395,7 тыс. автомобилей занял отечественный внедорожник LADA (4×4). Третья строчка также досталась отечественной модели Chevrolet Niva с объёмом продаж 374 тыс. единиц (с учётом LADA Niva в 2020 году).

Пятёрку самых популярных в России кроссоверов замкнули Toyota RAV4 (322 тыс. шт.) и Hyundai Creta (289,8 тыс.). В первую десятку рейтинга также вошли KIA Sportage (280,2 тыс.), Volkswagen Tiguan (254,9 тыс.), Nissan Qashqai (248,6 тыс.), Nissan X-Trail (222,6 тыс.) и Mitsubishi Outlander (206,8 тыс.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале компания Renault представила в России кроссовер Duster нового поколения.

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