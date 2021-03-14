Бостон, США, , 08:30 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, и закончилась в пользу гостей со счетом 0:4.

Голами в составе победителей отличились К'Андре Миллер (4-я минута), Крис Крайдер (26-я), Райан Строум (49-я) и российский форвард клуба Павел Бучневич (56-я), который также отдал в матче одну результативную передачу.

Ещё один российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, вернувшийся на лед после перерыва, отметился в игре одной результативной передачей.

Отметим, этой победой «Рейнджерс» прервали свою серию из трех подряд поражений ив следующем матче 16 февраля сыграют с клубом «Филадельфия Флайерз». «Бостон», выигравший прошлый матч, в этот же день встретится с командой «Питтсбург Пингвинз».