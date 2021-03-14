Вашингтон, 14 марта 2021, 08:27 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден направил поздравление народу и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю праздника Навруза, сообщили 13 марта в пресс-службе главы Узбекистана.
Президент США пожелал мирного, счастливого и процветающего Навруза.
Байден напомнил, что в 2021 году исполняется тридцать лет независимости Узбекистана. А в республике, по его словам, в последние годы были проведены «значительные реформы». Байден также заявил, что его администрация надеется на сотрудничество с Узбекистаном «для продолжения этого прогресса».
Он также выразил надежду на «продолжение взаимодействия в рамках диалога «C5+1», начатое пять лет назад под руководством государственного секретаря Джона Керри.
Американский президент также выразил наилучшие пожелания народу и президенту Узбекистана по случаю праздника.
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