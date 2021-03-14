Лондон, , 08:20 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Сити» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом лондонской команде «Фулхэм» в матче 28-го тура чемпионата Англии. Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, и закончилась в пользу гостей со счетом 0:3.

Голами в составе победителей отличились защитник Джон Стоунс (47-я минута), бразильский нападающий «МС» Габриэл Жезус 56-я) и удачно реализовавший пенальти аргентинский форвард гостей Серхио Агуэро (60-я).

Отметим, по итогам матча «Манчестер Сити» набрал 71 очко и является лидером турнирной таблицы английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя — клуб «Манчестер Юнайтед» — на 17 очков (при этом у «МЮ» есть еще две игры в запасе). У «Фулхэма» 26 очков и восемнадцатое место.