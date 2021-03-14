Брюссель, , 08:15 — REGNUM Стратегия Европейского союза по вакцинации от COVID-19 назвал ошибочной в части, касающейся заказа препаратов, первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в опубликованном 14 марта интервью газете Der Tagesspiegel.

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Тиммерманс признал, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и государствами-членами ЕС были допущены ошибки. При этом замглавы Еврокомиссии призвал не торопиться с выводами, а итоги подводить уже после окончания пандемии. По его мнению, только тогда можно будет понять «что мы сделали не так, а что было сделано правильно».

Замглавы Еврокомиссии уточнил, что решение о совместном заказе вакцин от COVID-19 было верным шагом, но тут же пояснил, что, по его мнению, такое соглашение было в интересах богатых страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главы Австрии, Болгарии, Латвии, Словении и Чехии направили в Брюссель письмо с требованием провести саммит ЕС по вопросу справедливого распределения вакцин от COVID-19 между странами-участниками Евросоюза. Руководители пяти стран предложили распределение препаратов между странами ЕС пропорционально численности населения и раскритиковали механизм, предполагающий дополнительные тайные сделки на поставку вакцин между фармацевтическими компаниями и рядом стран ЕС. Как поясняется в письме, такая схема может привести к дефициту вакцин в ряде стран европейского сообщества.

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