Хетафе, Испания, , 08:26 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Атлетико» и команда «Хетафе» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Испании. Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе, и закончилась с ничейным результатом 0:0.

При этом хозяева вторую половину второго тайма вынуждены были доигрывать вдесятером после удаления камерунского защитника «Хетафе» Аллана Ньома на 70-й минуте, однако данное обстоятельство никак не помогло гостям.

Отметим, по итогам матча в активе мадридского «Атлетико» стало 63 очка, клуб является лидером турнирной таблицы испанской Примеры. У «Атлетико» 28 очков и пятнадцатое место.