Тюмень, , 08:09 — REGNUM В Тюмени восстановили коллекторы в Гилёвской роще. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев пояснил, что 11 марта 2021 года произошло два подряд технологических прорыва на напорных коллекторах диаметром 1000 мм, отводящих половину всего объёма стоков Тюмени от канализационно насосной станции (КНС-7). На левой нитке в максимальный пик нагрузки произошло повреждение с выходом стоков на поверхность с подтоплением фекалиями Гилевской рощи.

«Тюмень Водоканалу» потребовалось почти двое суток для устранения повреждения на коллекторах, отмечают в мэрии.

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