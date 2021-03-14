Генуя, Италия, , 08:10 — REGNUM Футбольный генуэзский клуб «Дженоа» сыграл боевую ничью с командой «Удинезе» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Луиджи Феррарис» в Генуе и закончилась с ничейным результатом 1:1.

На 8-й минуте защитник «Дженоа» Горан Пандев счет открыл, а на 30-й минуте полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль удачно реализовал одиннадцатиметровый удар и этим счет сравнял.

Отметим, по итогам матча «Удинезе» набрал 33 очка и находится на десятом месте турнирной таблицы итальянской Серии А. У «Дженоа» 28 очков и четырнадцатое место.